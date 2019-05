Ancestors : encore un jeu en août (mais...)

On s'attendait clairement à une arrivée plus tardive mais la sortie den'est finalement qu'une question de mois : le 27 août… du moins sur PC via l'Epic Games Store. Les joueurs PlayStation 4 et Xbox One devront eux attendre la fin d'année, non pas pour un quelconque accord d'exclusivité, mais juste parce que le chantier de ces versions est pour l'heure moins avancé.Signé par l'équipe de Patrice Désilets, cette nouvelle licence (début d'une grande saga si tout se passe bien) se présentera comme un pur jeu de survie mélangeant exploration et quelques notions de rogue-like, notamment par le fait de pouvoir « respawn » avec une partie de ses acquis directement via l'un de ses descendants.En voici une nouvelle vidéo.