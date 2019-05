RAD : le prochain Double Fine a une date

Allez, encore un jeu de plus pour la fin du mois d'août avec, la nouvelle production du studio Double Fine qui sortira le 20 du mois en question, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Une sortie en tout cas assez « rapide » puisqu'on ne connaît l'existence du projet que depuis deux mois, et l'on rappelle donc qu'il s'agira dans les grandes lignes d'un nouveau rogue-like, ce qui n'est pas original dans les faits même si le titre aura ses atouts, notamment cet univers décrépi (La Friche) qui fera muter votre personnage au fur et à mesure de sa progression. Et qu'importe si la mort survient, et ce sera souvent le cas vu le genre, les zones réhabilitées le resteront au rush suivant.