The Sinking City : nouveau trailer + le dernier Sherlock Holmes en bonus de précommande

Bigben et le studio Frogwares nous proposent un nouveau trailer de, adaptation de l'univers Lovercraftien qui n'en porte pas vraiment le nom uniquement pour des raisons de droits, et qui se présentera comme un nouveau jeu majoritairement porté sur l'enquête, chose commune pour un studio qui a déjà pondu les titresA ce propos, l'éditeur nous signale que si vous précommandez le jeu avant la sortie prévue le 27 juin (PS4, One et PC via l'Epic Games Store), vous repartirez avec une copie démat du sympathique. Comme ça, c'est cadeau.