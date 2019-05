GRID fera son grand retour en septembre

Sans trop savoir encore si le prochaintombera pour les fêtes ou au premier trimestre 2020, Codemasters reste pour l'heure l'unique pilier du gros jeu de caisse en cette année 2019, avec déjàil y a quelques mois,dans quelques semaines et, on l'apprend, un nouveaule 13 septembre sur PC, OS4 & One.Pour ce nouveau cru qui se contentera d'ailleurs de s'appeler « GRID » comme pour marquer un nouveau départ, les développeurs nous promettent 70 bolides, une douzaine de zones allant des USA à la Chine en passant par le Japon, Cuba ou encore l'Australie, ainsi de multiples types d'épreuves et modes où l'on retrouvera bien entendu du online, mais également l'indispensable mode carrière qui mettra sérieusement en avant Fernando Alonso.Codemasters signale que son jeu aura une édition Ultime avec son pass permettant d'accéder gratuitement à tout le contenu post-game (des trois premières saisons du moins).