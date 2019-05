Man of Medan : trailer et date de sortie

La sortie en plein été d'(il y a déjà quatre ans) a permis à Supermassive de faire son petit trou durant cette période faible en concurrence, et Bandai Namco tentera de réitérer le coup en lançantdans les mêmes eaux, plus précisément le 30 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Premier chapitre de la saga(qui ne sera pas vraiment épisodique puisque chaque jeu est scénaristiquement indépendant), le titre sera sensiblement moins long quemais avec un prix d'appel approprié : seulement une trentaine d'euros.Notons qu'en cas de précommande, vous repartirez avec le DLC « Curactor's Cut » incluant une version alternative du scénario et des scènes inédites. Ce DLC sera livré plus tard pour tous, gratuitement.