Switch : Taiko no Tatsujin passe les 600.000 ventes

Bandai Namco nous annonce que sa franchisea dépassé la barre des 10 millions de ventes depuis son lancement sur PS2 en 2004, ayant conduit en une trentaine de sorties en seulement 15 ans. Dans le lot, l'éditeur nous indique que(l'épisode Switch donc) a passé les 600.000 unités à travers le monde, le mettant doucement au niveau des plus grands succès de la série, aux cotés des épisodes PS2, DS et Wii.Pour fêter cela, le titre s'est offert une MAJ gratuite ajoutant un nouveau mode versus qui se présente dans le trailer ci-dessous. On ignore encore quand cette MAJ arrivera dans la version européenne.