Un peu de gameplay pour Ancestors THO

L'équipe de Patrice Désilets nous offre une nouvelle (mais courte) vidéo de gameplay sur, le jeu de survie sans la moindre map nous emmenant dans une ère qui débutera il y a 10 millions d'années, dans la peau de nos ancêtres primates dont on incarnera tour à tour les divers descendants qui garderont certains des attributs acquis avant chaque trépas (et mourir, ça arrivera visiblement très souvent).Si tout se passe bien, le titre arrivera d'ici la fin de l'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais l'absence de précisions depuis plusieurs semaines commencent à faire douter.