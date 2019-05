Samurai Shodown : nouveau trailer, date européenne et Season Pass potentiellement gratuit

Attendu pour le 25 juin sur PlayStation 4 et Xbox One,proposera un Season Pass fait de quatre personnages non annoncés qui arriveront dans les six mois suivants la sortie. Et l'excellente nouvelle pour les fans, c'est que ce pass pourra être récupéré gratuitement si vous précommandez simplement le jeu, ou que vous le choppez en dématérialisé (jusqu'au 30 juin maximum).Pour fêter cela, en voici un nouveau trailer ainsi que quelques vidéos de présentation diffusées depuis quelques semaines mais qu'on n'a pas toujours le temps de mettre. Rappelons en outre que le titre sortira bien sur Switch et PC, mais en fin d'année.