Dauntless : le MH-like de Phoenix Labs a une date

Pendant que Capcom continue de voir gonfler les chiffres de(actuellement 12 millions de ventes), le studio Phoenix Labs composé par des anciens de Riot Games s'apprête à offrir àun vrai lancement, donc le 21 mai sur PS4, One et l'Epic Games Store, après un an de bêta ouverte.Le parallèle entre les deux franchises est évident, les développeurs ne s'en cachent même pas, et s'il ne compte pas rivaliser sur le plan technique, le titre compte apporter ce qu'il faut en matière de contenu et tout ce qui tient au loot & craft.Également prévu sur Switch et mobile avant la fin de l'année, le titre pourra sans mal être exploité par les curieux vu qu'il s'agit d'un F2P où l'économie repose majoritairement sur des Pass saisonnier façonet: 50 paliers à débloquer pour chopper du cosmétique et du contenu premium. Un système qui existe depuis la bêta puisque ce 21 mai marquera l'arrivée du 5ème Pass.