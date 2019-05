Oddworld Soulstorm : le ''teaser du trailer''

Enfin nous y voilà. Après une longue attente,s'apprête enfin à se dévoiler pleinement, preuve de la diffusion de ce « teaser trailer » qui laisse entrevoir quelques gouttes de gameplay.On rappelle qu'il s'agit non pas d'un épisode inédit ni d'un remake, mais plutôt une réadaptation de A à Z du deuxième épisode, avec suffisamment de nouveautés et une durée de vie qui oscillera entre 12 et 15 heures en ligne droite, et près d'une centaine par la replay-value et la collectionnite (selon le producteur, on précise).Le prix sera de 40€/$ et on ignore pour l'heure quels seront le ou les supports prévus pour l'accueillir courant 2020.