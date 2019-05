Persona 5 Royal : deux nouvelles vidéos

Pour préparer le lancement de, Atlus va comme d'habitude nous fournir un paquet de vidéos et l'on commence par le « Morgana's Report 1 » où l'on va revenir sur les points annoncés dans, comme le troisième semestre, le nouveau personnage (Kasumi) et sa confidente dédiée, ainsi que les diverses améliorations.Il reste encore probablement beaucoup à dire pour cette version attendue le 31 octobre au Japon (2020 en occident), et l'éditeur prend justement déjà RDV en juin pour un « Morgana's Report 2 ».