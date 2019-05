State of Play : les autres petites annonces

En marge des deux principaux morceaux, le State of Play seconde édition a permis de découvrir de nouvelles productions à venir sur PlayStation 4 avec donc en vrac(jeu mutijoueur, prévu en 2020), le très mignonqui n'a malheureusement pas encore de date de sortie, et l'espèce de diablo-like tout en pixelqui arrivera cet été, avec plein de skins partenaires.On ajoutera à cela une nouvelle PS4 Slim collector pour ceux que ça intéresse, et le fait que cette fois, la voix-off n'a pas précisé si le RDV State of Play était reconduit pour le mois prochain. Juste « prochainement ».