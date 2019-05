Rage 2 : trailer de lancement à J-5

« Lorsqu'on est sur le point de se faire trancher la tête en deux par le crochet luminescent attaché au poing d'un vieux cyborg géant, on a tendance à se remémorer les instants qui nous ont mené à cette situation… Qui n'est jamais passé par là ?



Dans RAGE 2, un astéroïde a annihilé 80% de la population. La planète est devenue une terre sauvage où des factions assoiffées de sang se battent pour le contrôle de précieuses ressources. Comme si les gangs ne suffisaient pas, les joueurs devront également faire face à l'Autorité, les antagonistes du premier RAGE qui menacent à nouveau le Wasteland.



Combats de véhicules, super-pouvoirs et monde ouvert chaotique, voilà ce qui attend le joueur dans ces terres impitoyables. Il leur faudra affronter des gangs sadiques pour acquérir les outils et technologies nécessaires afin d'éliminer une fois pour toutes l'Autorité ! »

C'est par une communication parfaitement huilée que Bethesda arrivera à sortir sonun an jour pour jour après l'annonce officielle, donc ce mardi 14 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, dont voici le trailer de lancement.Et comme on ne sait plus trop quoi rajouter après des dizaines de vidéos/trailers, faisons preuve d'un peu de fainéantise avec ce copié/collé du communiqué :