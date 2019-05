Fortnite lance aujourd'hui sa Saison 9

Le leader toujours incontesté du Battle Royale se lance aujourd'hui dans une nouvelle Saison, la neuvième précisément. Les semaines à venir offriront donc àun cadre un poil plus futuriste autant au niveau de certaines zones, dont l'inédit centre commercial, que de la masse de skins dont l'essentiel sera à débloquer via l'habituel Season Pass à 9,5€.N'en restant pas là, cette saison débute directement de nouvelles hostilités avec l'arrivée d'une nouvelle arme (le fusil à pompe de guerre), le retour de la grenade et l'arrivée de sorte de tunnels de déplacement rapide. De nouveaux modes seront également au programme au fil de la saison, ainsi que du neuf pour le mode Créatif (toujours gratuit si vous avez le Pass).