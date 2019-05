Dans moins de deux semaines sortira enfin, l'attirante production des français d'Asobo Studio qui se dévoile un peu plus en attendant avec ce trailer de gameplay où l'on y parle craft & alchimie, deux de vos rares capacités (avec la discrétion) pour permettre aux jeunes Amicia et Hugo de survivre sur ces terres dévastées.Lancement prévu le 14 mai prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.