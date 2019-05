The Sinking City s'illustre un peu plus

L'autre adaptation de l'univers Call of Cthulhu, qui n'en prend pas le nom pour des raisons de droits, se montre davantage en ce jour avec une nouvelle présentation de gameplay, basée sur une unique mission se déroulant dans la première moitié de l'aventure.Sirestera avant tout un jeu d'enquête, il aura également une part d'action (malgré les réticences de ceux qui ont pu s'essayer durant diverses previews) et l'éditeur indique en outre qu'une édition « Necronomicon » sera au programme pour 74,99€, ajoutant en bonus ce que l'on appelle un « pack d'aide » fait de quelques objets pour démarrer plus facilement l'aventure, en plus d'un skin et de trois quêtes exclusives.Sortie prévue le 27 juin sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Notez que là encore, l'Epic Games Stores s'assurera sur PC une exclusivité (de 12 mois).