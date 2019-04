Rage 2 massacre avec classe en vidéo

Après une fin d'année 2018 un peu compliquée pour Bethesda, 2019 sera celle de la rédemption en se reposant sur les gros fondamentaux du FPS puisque l'éditeur sortira ses trois principaux représentants :dès que possible,cet été (ainsi que le spin-off VR), et bien entenduqui ne va plus se faire attendre très longtemps puisque prévu dans deux petites semaines, le 14 mai précisément (PC, PS4, One).Si vous n'en avez pas encore suffisamment vu, le format IGN First vient rajouter une nouvelle vidéo pour montrer que l'on pourra faire preuve de skill et d'une certaine classe dans son génocide de mutants et autres tarés des terres désolées.