Fade to Silence : un trailer avant la sortie

Annoncé il y a un peu plus d'un an (fin 2017),est maintenant prêt à sortir après une période d'Early Access : le lancement tombera demain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Un jeu de survie développé par les allemands de Black Forest, auteurs du sympathiqueet du bien moins mémorable retour de, prenant place dans un monde post-apocalyptique mais sans les terres arides, l'originalité venant de son contexte assez « glaçant » et du fait que vous ne serez jamais vraiment seul : c'est la coopération avec des alliés IA recrutés qui permettra de progresser au mieux, du moins s'ils ne meurent pas bêtement face aux nombreux ennemis de ce territoire à explorer librement.