Days Gone montre ses infectés à J-2

A deux jours de son lancement mondial, et la veille de notre avis sur le sujet,continue ses dernières présentations avec en premier lieu une vidéo pour montrer la faune infectée, donc tout ce qui vous attaquera sans ressembler à un zombie ou un humain (loups, ours, corbeaux…).La deuxième vidéo s'attardera elle sur la moto, votre principale et unique véhicule pour vous déplacer d'un bout à l'autre de l'Oregon, sans oublier de faire le plein de temps à autres (et de la réparer).