Tamarin, nouvel hommage au Rare N64

Cet été arrivera sur PC et PlayStation 4 un certainqui sent bon le Rare de l'époque Nintendo 64 et ça n'a rien d'innocent : derrière le studio indépendantse cachent quelques têtes d'affiche comme Richard Vaucher (artiste sur Donkey Kong 64), David Wise (compositeur des Donkey Kong Country) ou encore Graeme Norgate (responsable bande-son sur du Killer Instinct et autre Goldeneye 007).Pourtant, ce n'est pas le héros ni l'univers qui sautent aux yeux mais plutôt ces ennemis copié/collé d'un certain, apportant une évidente touche action dans ce qui sera de base un platformer en semi monde ouvert (les différentes zones sont interconnectées).Malheureusement, aucune version boîte n'est encore au programme pour cet titre qui sera vendu 27,99€, voir 35,99€ si vous souhaitez l'OST numérique en complément.