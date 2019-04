Doraemon Story of Season confirmé en occident

Attendu pour le 13 juin sur les terres japonaises, la collaborationse voit déjà confirmée sur les terres occidentales avec une sortie prévue pour la fin d'année, et pas seulement sur Switch puisque le PC sera également concerné (via Steam).Si une version boîte est bien annoncée sur la console de Nintendo, Bandai Namco (en charge de la localisation) n'a pas encore souhaité indiquer la présence ou non de sous-titres FR.En voici néanmoins un trailer.