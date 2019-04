Puyo Puyo Champions : date, prix et supports

La version dite « eSport » de Puyo Puyo arrivera bien en occident et tout le monde sera servi puisque SEGA annonce que le renommésortira le 7 mai sur tous les supports : PC, PS4, One & Switch, pour seulement 9,99€ dans tous les cas (et uniquement en dématérialisé).Contrairement àsorti il y a quelques temps, cette nouvelle itération se base à 100 % sur la compétition en ligne avec mode libre et mode classé (ainsi que des replays), mais n'oublie pas ceux qui veulent briller directement face à l'opposant avec du multi en local jusqu'à 8.