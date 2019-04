JO de Tokyo 2020 : trailer et date japonaise

SEGA dévoile le premier trailer pour sa future adaptation des, qui sortira d'ailleurs avec une large avance au Japon : dès le 24 juillet sur PS4 et Switch, alors que l'occident devra attendre 2020 (également sur PC et Xbox One).Au programme, 15 épreuves :- Course 100m- 110m haies- Nage 100m- Nage 200m- Saut en longueur- Lancer du marteau- Baseball- Football- Basketball- Voleyball de plage- Boxe- BMX- Tennis simple- Tennis double- Ping Pong simple- Ping Pong doubleEt niveau modes de jeu :- Mode JO : jouable en solo, à deux en local et jusqu'à quatre en ligne- Mode classé : multi avec classement- EntraînementRappelons enfin que SEGA prépare trois autres adaptations de l'événement : unsur Switch (hiver 2019), plus ou moins le même jeu mais en Arcade (2020) et enfin unsur mobile (2020).