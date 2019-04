Jump Force : le petit trailer d'All Might

Après la confirmation, Bandai Namco publie maintenant le (petit) trailer pour présenter All Might, deuxième personnage du Season Pass dequi arrivera le mois prochain en même temps que Seto Kaiba.Si vous n'étiez pas là hier, rappelons que l'intégralité du Pass a été officiellement confirmé, et correspond donc parfaitement au leak qui date d'il y a quelques semaines :- Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh) – Mai- All Might (My Hero Academia) - Mai- Biscuit Kruger (Hunter x Hunter)- Toushirou Hitsugaya (Bleach)- Gros Buu (DBZ)- Katsuki Bakugou (My Hero Academia)- Trafalgar Law (One Piece)- Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach)- Madara Uchiha (Naruto)