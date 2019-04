Cette fin d'année va permettre à Frozenbyte de sortir sondont l'objectif premier sera de faire oublier les aléas du troisième épisode, tandis que les retardataires pourront directement se rabattre sur la quadrilogie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, en boîte dans les trois cas et incluant une map, une OST et un artbook (numérique).Coté Switch, si le quatrième épisode sortira bien en même temps, rien à signaler concernant la compilation. Pour l'instant.