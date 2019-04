Just Cause 4 présente son premier DLC

Même si les ventes n'ont pas été au rendez-vous, au point de déjà retrouver le jeu dans le Xbox Game Pass,se doit pourtant d'assurer le suivi promis et verra donc arriver ce 30 avril la première des trois extensions, voir dès le 23 si vous avez choppé l'édition Gold.Une vidéo nous présente cela avec donc un DLC essentiellement basé sur des véhicules hautement burnés, avec au programme 16 bolides armés, et une quinzaine de missions réparties en trois modes : Survie, Course et le bon vieux Rampage.