Mario Tennis Aces accueille sa MAJ 3.0

Nintendo propose aujourd'hui une nouvelle MAJ de, la 3.0 précisément, qui va ajouter une nouvelle cinématique d'introduction pour le mode Aventure, le retour du mode Ring Shot et enfin un nouvel accès à la version spéciale Yoshi vous permettant de débloquer les trois autres couleurs du dinosaure (Bleu, Orange et Rose).Tout cela est visible dans les trois vidéos ci-dessous, en rajoutant l'arrivée de Skelerex le 1er mai , comme de coutume exclusif aux joueurs s'adonnant à un tournoi en ligne à partir de cette période, puis disponible pour tous un mois plus tard.