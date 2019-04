Les hordes de zombies sont à l'honneur ce mois-ci et même sivolera assurément la vedette à la fin du mois, ceux qui préfèrent se tourner vers l'expérience coopérative accueilleront eux dès demain(PC, PS4, One), le nouveau Saber Interactive qui s'inspire du film du même nom, avec sa campagne fait de 12 niveaux (3 par ville), un certain degré de replay-value par l'augmentation en puissance et les différents modes de difficulté, ainsi que du multi PvPvZ.En voici le trailer de lancement.