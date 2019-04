Sniper Elite V2 Remaster : trailer et date de sortie

C'est le 14 mai que sortirasur les différents supports, proposant donc de revivre cet épisode avec une légère refonte graphique, de la 4K/HDR quand c'est possible, la totalité des DLC, un multijoueur gonflé en contenu et un mode photo.34,99€ tout de même sur PC, PS4, One, Switch, même si les joueurs Steam pourront l'obtenir pour seulement 9,99€ s'ils ont déjà l'original.