Ni No Kuni : premier trailer du film d'animation

Warner Bros Japan publie le premier trailer pour l'adaptation ciné de, qui au moins reprendra le chara-design du dernier jeu (contrairement au film Dragon Quest), mais qui proposera un scénario pleinement inédit, contant l'histoire d'un trio d'ami : Yuu, Haru et Kotona.Alors que les deux premiers tentent de sauver Kotona d'un accident, ils se retrouvent transporter dans le monde de Ni No Kuni, ce qui va bien arranger les affaires de Yuu qui retrouve l'usage de ses jambes, pendant que Haru va chercher à comprendre pourquoi la princesse de ce monde ressemble trait pour trait à leur amie.Le film sortira cet été au Japon, et inutile de demander pour le moment quand aura lieu la localisation occidentale.