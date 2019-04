Samurai Shodown : le trailer de Nakoruru

Le dernier trailer dea permis de faire un point complet sur le roster de ce nouvel épisode (16 persos) mais SNK veut cette fois entrer dans le détail avec une série de vidéo pré-launch pour s'attarder sur chacun des combattants, et on débute donc avec la jeune Nakoruru, « protectrice de Mère Nature ».Sortie prévue pour le 27 juin sur PlayStation 4 et Xbox One (plus tard sur PC & Switch) et pour ceux que ça intéresse, Focus Home se chargera de la distribution sur plusieurs territoires.