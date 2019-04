Bloodstained s'offre un nouvel aperçu

Lors de l'EGX Rezzed 2019 qui a eu lieu il y a quelques jours,a fait une apparition par le biais d'une nouvelle démo jouable présentant le niveau « La Tour des Dragons Jumeaux » dont vous pouvez avoir un aperçu avec les deux vidéos ci-dessous, boss inclus, tirées du dernier build en date afin de savoir plus concrètement à quoi s'attendre pour la version finale.Une version finale qui arrivera (normalement) dans le courant de l'été, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.