Dangerous Driving : trailer de lancement

C'est officiellement aujourd'hui que sortcomme en atteste ce trailer de lancement, pour une trentaine d'euros quel que soit le support (PC, PS4, One) sachant qu'une version boîte arrivera un peu plus tard dans la semaine, pour 10€ de plus mais incluant le jeuDe premiers retours sont disponibles du coté de la presse US, plus ou moins mitigés d'ailleurs et si chacun jugera à sa façon cette suite spirituelle de(le studio est composé d'anciens de Criterion), tout le monde est unanime sur le fait qu'il est scandaleux de limiter la bande-son à un abonnement Spotify. Il fallait oser, en effet.