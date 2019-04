Everybody's Golf VR : premier (petit) trailer

Bien des mois après son annonce, Sony se décide enfin à livrer un premier trailer pour, pas bien gros mais suffisant pour savoir à quoi s'attendre pour ce nouvel épisode qui adoptera un rendu plus « réaliste » (moins SD on va dire), ce qui aura une certaine incidence sur l'immersion puisque le jeu va pousser la relation entre le joueur et son caddie (plusieurs disponibles).Jouable aussi bien à la Dual Shock 4 qu'au PlayStation Move, le titre proposera un terrain d'entraînement et trois parcours inédits, et sera vendu 29,99€ à partir du 22 mai prochain en Europe.