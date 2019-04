Super Dragon Ball Heroes : encore une vidéo à J-2

A la veille du lancement japonais et à deux jours seulement de son arrivée en occident,continue de s'expliquer avec ici une troisième mini-vidéo de présentation qui va s'attarder sur le mode Histoire, gros morceau de ceux qui veulent en rester au solo et surtout comprendre les mécaniques de ces versus à base de cartes.Il sera ensuite possible de prolonger tranquillement l'expérience avec le multi, accessible aussi bien en local (avec plusieurs consoles) qu'en ligne.