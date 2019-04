Super Dragon Ball Heroes : trailer de lancement

Localisation miracle de Bandai Namco quand on sait que les précédents spin-off du genre n'ont jamais quitté le Japon,arrivera ce vendredi en Europe sur Switch et PC, soit un jour seulement après le Japon d'où est justement tiré ce trailer de lancement.Le titre s'articulera autour de trois modes de jeu : la campagne solo pour collecter les quelques 1000 cartes proposées, du versus local et en ligne, et enfin un éditeur de cartes à partager avec qui le souhaite.