Trover sauvera l'univers dès le 31 mai

Remis en avant durant le State of Play de Sony, le délirantprécise cette fois sa date de sortie et ce sera donc pour le 31 mai sur PlayStation 4, où l'on notera d'ailleurs que le terme « exclusivité temporaire » annoncé à un moment était un poil surfait : le titre ne sortira que quatre jours après sur PC, donc le 4 juin via Steam et l'Epic Games Stores. Dans tous les cas, ce sera 29,99€.Un trailer non censuré et une vidéo de gameplay viennent montrer le principe de cette expérience avant tout basé sur la VR (même si on pourra y jouer sans), où le joueur incarne une nouvelle fois une entité devant guider Trover dans sa quête pour récupérer ses chiens, enlever par un extra-terrestre qui compte les utiliser pour obtenir la puissance requise afin de détruire l'univers. C'est signé par le co-créateur de Rick & Morty, donc c'est normal.