Les annonces du SEGA Fes : JO 2020, MegaDrive Mini et Sakura Taisen sur PS4

C'est cette nuit que s'est déroulé la conférence SEGA FES, permettant de repartir avec des annonces intéressantes comme notamment le fait que l'éditeur va bien entendu profiter de ses droits sur les JO 2020 pour pondre non pas un mais quatre jeux :(PS4 & Switch, été 2019)(Switch, hiver 2019)(Arcade, 2020)(iOS & Android, 2020)On passe ensuite à la MegaDrive Mini qui devait arriver fin 2018 et qui finalement attendra carrément fin 2019 puisque SEGA nous annonce une sortie mondiale pour le 19 septembre, et en deux versions : l'une en standard (6980 yens, donc 70$ HT) et l'autre avec deux manettes (8980 yens, donc 90$ HT).40 jeux seront inclus mais seuls 10 sont connus pour l'instant :Ce fut l'une des grosses attentes du show et on l'a enfin eu :(développé par la team d'origine, donc aussi celle des) est donc le prochain opus de la saga avec la promesse tenue d'une sortie console puisqu'il s'agira plus exactement d'une exclusivité PlayStation 4.Un premier trailer est disponible, avec confirmation du beau report puisque le titre passe du premier trimestre 2019 à « cet hiver » au Japon (donc de décembre à février).