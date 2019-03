Bandai Namco vient de mettre en ligne le trailer de présentation de Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh), premier personnage du Season Pass dequi d'ailleurs ne débarquera pas seul puisque sa sortie prévue courant mai se fera en simultané avec deux autres combattants.On ignore encore lesquels, officiellement du moins puisque la liste a potentiellement déjà été leaké et reste à voir quels seront les deux autres dans le lot :- Hitsugaya Toshiro (Bleach)- Grimmjoy (Bleach)- All Might (My Hero Academia)- Katsugi (My Hero Academia)- Biscuit Krueger (Hunter x Hunter)- Buu (DBZ)- Madara (Naruto)- Trafalgar D.Law (One Piece)