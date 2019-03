Oculus : un nouveau Dance Central et des nouvelles de Stormland (AAA Insomniac)

Sony n'est bien entendu pas le seul à communiquer sur la VR et on a récemment pu faire un point sur l'avenir des casques Oculus avec deux nouveaux modèles à venir pour le printemps (tous deux à 399$), avec d'un coté l'Oculus Rift S qui sera la nouvelle étape avec sa résolution et son champ de vision augmentés, en plus de bénéficier d'un système de tracking intégré, et de l'autre le fameux Oculus Quest qui sera totalement indépendant, donc moins puissant mais ne nécessitant aucun PC en annexe pour être utilisé.Et quelques vidéos sont tombées pour parler software avec pour débuter un aperçu des jeux compatibles Oculus Quest disponibles dès le lancement ou les alentours, incluantou encoreOn ajoute à cela l'annonce d'un nouveaupar Harmonix (ancienne licence ambassadrice de Kinect), et un trailer de l'ambitieux, AAA signé Insomniac qui par son statut « plus gourmand » ne pourra pas tourner sous l'Oculus Quest. Forcément.