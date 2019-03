Divinity va tenter la voie du tactical-RPG

Il est encore un peu tôt pour commencer à parler d'un troisième « Original Sin », mais pas question d'abandonner la licence et c'est pour cela que Larian Studios va tenter la voie du tactical-RPG avec, d'ores et déjà prévu pour cette année sur de multiples supports (mais encore non spécifiés).Ce spin-off se déroulera dans le même univers que, et en reprendra d'ailleurs quelques mécaniques au travers de sa soixantaine de missions, comme un principe de choix avec conséquences, un mode coopération à deux, du recrutement d'alliés et bien entendu le système d'interactions des éléments.En voici un premier trailer.