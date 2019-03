Mortal Kombat 11 : le trailer Old VS New Skool

Présent dans l'actualité tous les trois ou quatre jours,était au rapport durant le « State of Play » pour déjà montrer que Jax reviendra faire parler ses gros poings (de même que Liu Kang et Kung Lao), mais aussi qu'on se tapera quelques délires scénaristiques entre les versions Old & New « Skool » de certains combattants.Sortie prévue le 23 avril sur tous les supports, avec donc pour l'heure 21 combattants (dont Shao Kahn en bonus de précommande).