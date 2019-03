Samurai Shodown sortira bien sur tous les supports (mais pas en même temps) + nouveau trailer

Les choses se précisent enfin sur le caset après un début de communication assez évasif où le jeu était attendu sur tous les supports, puis en fait non, puis peut-être que oui, cette fois c'est officielle : le titre sortira bien partout, mais pas en même temps.Alors concrètement, le lancement se fera courant juin sur PlayStation 4 et Xbox One (mondialement) tandis que la version Switch attendra la fin d'année. Le jeu est bien prévu sur PC, mais pour « plus tard », donc pas avant 2020 on imagine.SNK ajoute que :- Aucun doublage prévu autre que le japonais.- Sous-titres dans toutes les langues.- 16 combattants au lancement, dont 3 inédits.- Il y en aura d'autres en DLC.Enfin, signalons que cet épisode reprendra le système de « Ghost IA » déjà vu quelque fois par le passé, signifiant concrètement que vous pourrez développer une IA en fonction de votre façon de jouer, pouvant être affronté par d'autres joueurs dans le monde et inversement. D'ailleurs, vous pourrez même vous entraîner contre votre propre IA pour mieux déceler vos failles.