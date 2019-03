Sea of Thieves illustre sa prochaine grosse MAJ

Comme il était attendu, la GDC fut l'occasion pour Rare de donner un nouvel éclat àen annonçant la deuxième année de suivi qui débutera ce 30 avril via une bonne grosse MAJ, suffisamment riche en contenu pour tenter de rameuter les anciens (et des nouveaux si possible) :- Arrivée du mode arène PVP (qui bénéficiera de son propre suivi)- Lancement de l'extension « Shores of Gold » avec ses quêtes scénarisées- Cinquième type de quêtes (pêche et cuisine)- Nouveaux ennemis- Amélioration du système de dégâts des bateaux- Ajout du harpon et système de pièges