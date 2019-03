Battlefield V : nouveau trailer du Battle Royale

Electronic Arts souhaite impérativement promouvoir le mode Battle Royale de(« Firestorm » de son nom) et ne résiste donc pas à nous proposer une nouvelle bande-annonce avec davantage de gameplay pour se faire une idée plus précise en attendant le lancement prévu le 25 mars.De toute façon, le concept ne va pas bouleverser la tendance puisqu'on se retrouvera toujours sur une immense map dont la zone d'action rétrécit au fur et à mesure de la session, à ceci près que DICE préfère miser pour l'heure sur du 64 joueurs max, à raison de 16 escouades de 4.Un mode qui sera lâché gratuitement, tout comme son suivi au fil des mois.