Chernobylite passera d'abord par Kickstarter

La confiance n'est pas forcément au beau fixe pour le prochain projet deaprès l'échec de l'imparfait mais néanmoins intéressant, et le studio souhaite donc tâter un peu le terrain pour son futuravec le lancement d'une campagne Kickstarter d'ici quelques semaines.Bien entendu, le jeu est déjà en développement et sera d'ailleurs montré plus en détails à la fin du mois lors de la PAX East de Boston (en plus des visuels et teaser ci-dessous), mais les premiers retours de la communauté ont fait l'objet de bien des espoirs et le studio en a conclus que soit il pouvait rendre leur projet en l'état, soit il pouvait se montrer plus ambitieux avec un bonus financier, comme pouvoir augmenter la taille du terrain de jeu, permettre de visiter davantage de bâtiments, etc.Et accessoirement rassurer un potentiel éditeur.