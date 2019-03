Kill la Kill : trailer et date européenne

Arc System Works a annoncé que son adaptation desortirait donc le 26 juillet en occident, publiant en passant un nouveau trailer qui indique la présence de deux nouveaux personnages au casting (qui compte 12 combattants pour le moment) tout en faisant le point sur les différents modes de jeu.Pour les fans, le coeur se situera dans son mode histoire en mode « What if », avec donc un changement de scénario au niveau du huitième épisode de l'anime, où Satsuki remplacera Nui face à Ragyô, le genre de détail qui créera ensuite un effet papillon.La sortie aura lieu sur PC, PlayStation 4 et Switch.