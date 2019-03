Du gameplay pour Doom Eternal (Stadia)

Montré furtivement durant la conférence Google,profite de la GDC pour proposer une nouvelle démo de gameplay tournant ici sous la plate-forme streaming Stadia, ce qui en cas de très bonne connexion vous garantira un 4K/60FPS sur vos différents écrans. Que vous soyez ou non intéressés par la technologie, rien ne vous empêche de jeter un œil à cette vidéo (malheureusement off-screen) puisqu'elle montre du neuf par rapport à la présentation de 2018.reste attendu pour cette année (sans plus de précisions) sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.