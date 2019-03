Control : une petite vidéo technique (RTX)

Pour cette semaine de GDC 2019, 505 Games nous offre une nouvelle vidéo technique depour montrer ce que donnera le rendu sous GeForce RTX. Le prochain Remedy n'est certes pas un monstre graphique, budget oblige, mais la différence se fait déjà clairement sentir et on peut donc s'attendre à du très lourd à l'avenir pour le Ray Tracing qui entend bien pousser davantage le photo-réalisme.Selon les retours de Game Informer,devrait sortir dans le courant de l'été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.