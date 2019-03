Team Sonic Racing : un nouveau trailer sur la customisation + le prochain Sonic en développement

C'est lors du dernier SXSW que SEGA a comme promis donné des nouvelles de sa franchise Sonic avec pour débuter un nouvel aperçu dequi va s'attarder sur les éléments de customisation à débloquer, pouvant être aussi bien du simple skin (ou des klaxons) que des éléments propres à la conduite.Prévu pour le 21 mai, le titre sera précédé d'un petit anime promotionnel (signé Neko Productions) dont voici la première partie, l'autre n'étant prévue que fin avril.Dernier point et peut-être le plus important aux yeux des fans : le prochain gros épisode est actuellement en développement au coeur de la Sonic Team, mais on ne sait pas encore quand il sera dévoilé, et tout juste se contentera t-on d'espérer que sa qualité soit supérieure au très moyen